Президент Латвии: Единственный способ достучаться до Путина - поддержать Украину

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что лучшим ответом мира на смерть российского оппозиционера Алексея Навального является усиление помощи Украине, чтобы Россия проиграла.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"В течение дня меня спрашивали, волнует ли Кремль международное осуждение смерти Алексея Навального. Нет, не волнует", – констатировал Ринкевичс.

"Единственное, что волнует российских головорезов – это то, чтобы мы были сильными. Единственный способ достучаться до Путина – это поддержать Украину, чтобы Россия проиграла", – добавил президент Латвии.

Throughout the day I was asked if the Kremlin cares about the international condemnation over the death of Alexey Navalny. No, it does not. The only thing Russian thugs care is us being strong. The only way to send a message to Putin is by supporting Ukraine so that Russia looses