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Президент Латвии: Единственный способ достучаться до Путина - поддержать Украину

Пятница, 16 февраля 2024, 21:04

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что лучшим ответом мира на смерть российского оппозиционера Алексея Навального является усиление помощи Украине, чтобы Россия проиграла.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"В течение дня меня спрашивали, волнует ли Кремль международное осуждение смерти Алексея Навального. Нет, не волнует", – констатировал Ринкевичс.

"Единственное, что волнует российских головорезов – это то, чтобы мы были сильными. Единственный способ достучаться до Путина – это поддержать Украину, чтобы Россия проиграла", – добавил президент Латвии.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный – не первая жертва путинского режима в России.

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.

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