Reuters: Россия уже получила от Ирана около 400 баллистических ракет

Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Об этом агентство Reuters узнало от шести источников, сообщает "Европейская правда".

По словам трех иранских источников Reuters, Иран предоставил России около 400 ракет, большинство из которых относятся к группе иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110. Радиус некоторых из них составляет от 300 до 700 км.

Один источник уточнил, что ракеты начали отправлять России в начале января в рамках договоренностей, заключенных в конце 2023 года во время встреч на уровне военных и спецслужб в Тегеране и Москве. Часть поставок происходила самолетами, часть – кораблями через Каспийское море, а другие были перевезены самолетом.

"Будет ещё больше поставок. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы захотим", – сказал Reuters неназванный иранский чиновник Reuters.

В то же время один из иранских источников говорит, что военное партнерство Тегерана с Москвой "продемонстрировало миру оборонительные возможности Ирана" и "не означает, что мы становимся на сторону России в украинском конфликте".

Два американских и украинских источника Reuters сказали, что пока не фиксировали использование иранских ракет российскими военными. В США ранее прогнозировали, что РФ может получить баллистические ракеты от Ирана весной 2024-го.

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.

А в конце ноября в Иране заявили о финализации соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.