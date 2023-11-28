В Иране заявили, что завершили подготовку к получению российских Су-35

Заместитель министра обороны Ирана Махди Фарахи заявил о "финализации" соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.

Об этом он сказал в интервью иранскому агентству Tasnim, сообщает "Европейская правда".

По словам иранского чиновника, завершена разработка планов по поставке Су-35, Ми-28 и Як-130 в боевые подразделения Вооруженных сил Ирана.

"Современные военные самолеты" российского производства "обязательно поступят в распоряжение Ирана", и соответствующие процессы сейчас продолжаются, добавил Фарахи, не уточняя подробностей.

Еще в марте постоянное представительство Ирана при ООН говорило о заключении с Россией контракта о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

Публично ни о стоимости контракта, ни о количестве истребителей, которые получит Иран от России ничего не сообщалось. Израильские СМИ, ссылаясь на свои данные, указывали, что речь может идти о 24 истребителях.

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства. Еще с прошлого года появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранской ядерной сделки прекратила действие резолюция Совета безопасности ООН, которая накладывала ограничения на иранскую программу баллистических ракет.

Россия тогда заявила, что не будет поддерживать продление санкций, в отличие от западных гарантов ядерной сделки, потенциально намекая на сотрудничество с Тегераном в этих технологиях.