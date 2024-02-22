В Еврокомиссии посоветовали Медведеву полечить психику после новых претензий на Киев и Одессу

В Еврокомиссии отметили, что не видят причин комментировать заявления экс-президента России, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, и что ему стоило бы подлечить психику.

Как сообщает "Европейская правда", так ответил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев и Одессу.

"Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать – это порекомендовать консультации и помощь специалиста", – ответил Петер Стано.

Он добавил, что имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель) и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы – как отметил высокий представитель – предоставлять Украине "больше и быстрее" (поддержки), и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", – добавил спикер.

В выходные Медведев снова угрожал западным столицам ядерными ударами, если РФ вернут к границам 1991 года.

Напомним, в четверг Дания анонсировала пакет военной помощи для Украины на почти $250 млн.