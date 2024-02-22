У Єврокомісії порадили Медведєву полікувати психіку після нових мрій про Київ і Одесу

У Єврокомісії зазначили, що не бачать причин коментувати заяви експрезидента Росії, заступника голови Радбезу Дмитрія Медведєва, і йому варто було би полікувати психіку.

Як повідомляє "Європейська правда", так відповів речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано на прохання відреагувати на слова Медведєва, який знову заявив російські претензії на Київ і Одесу.

"Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привертати увагу до себе, особливо якщо це внутрішній "номер 2" для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров’я, єдине, що тут можна сказати – це порекомендувати консультації і допомогу фахівця", – відповів Петер Стано.

Він додав, що маючи ті мільярди доларів, які Росія змарнувала на ведення війни проти України, Москва могла би щось знайти і на програми підтримки здоров’я своїх громадян.

"Думаю, міністри закордонних справ країн-членів дуже чітко висловили свою позицію, коли зустрічалися у понеділок: що ми продовжимо підтримувати Україну, яка правомірно захищається від агресії… Високий представник ЄС (Жозеп Боррель) і країни-члени роблять те, що можуть зробити, щоби – як зазначив високий представник - надавати Україні "більше і швидше" (допомоги), і не лише "скільки буде необхідно", а "скільки б це не вартувало", – додав речник.

На вихідних Медведєв знову погрожував західним столицям ядерними ударами, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року.

Нагадаємо, у четвер Данія анонсувала пакет військової допомоги для України на майже $250 млн.