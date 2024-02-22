Дания анонсировала пакет военной помощи Украине почти на $250 млн

Правительство Дании в четверг, 22 февраля, анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов).

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции объявила премьер Дании Метте Фредериксен, которую цитирует Reuters.

Общая сумма помощи от Дании для Украины, включая этот пакет, составит 33,3 млрд крон (4,8 млрд долларов США).

Фредериксен также призвала союзников увеличить объемы военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

"Необходимо подчеркнуть, что если она (Украина) хочет достичь успеха на поле боя, большие объемы должны поступать сейчас. Именно в этом контексте мы продолжаем предоставлять дальнейшие датские взносы в надежде, что больше стран сделают то же самое, не через шесть или 12 месяцев, а сейчас, когда потребность очень, очень большой", – подчеркнула она.

Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон, которые Дания выделила в фонд, созданный для гражданских, военных и бизнес-взносов Украине в марте прошлого года.

Фредериксен также объявила, что ее страна гарантирует поддержку по безопасности Украине в следующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.