Мишель и Зеленский поговорили перед годовщиной вторжения РФ в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Мишель написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Пообщался с Владимиром Зеленским накануне второй годовщины полномасштабной войны России против его страны и народа, а также 10-й годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма", – отметил Мишель.

Spoke with President @ZelenskyyUa ahead of the 2-year anniversary of Russia’s full scale war against his country and people, and the 10th anniversary of Russia’s illegal annexation of Ukraine’s Crimea.



I reaffirmed the EU’s ironclad financial & military support to Ukraine for as… pic.twitter.com/kDfV80a4Ap February 22, 2024

В ходе разговора президент Евросовета подтвердил непоколебимую финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС "так долго, как это потребуется".

"Россия никогда не сможет потушить пламя демократии в Украине. Будущее Украины – в ЕС", – подчеркнул Мишель.

Ранее Мишель заявлял, что поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому для Европы нет другой альтернативы, кроме продолжения поддержки Киева.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.