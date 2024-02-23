Новые санкции США против РФ будут применяться против более 500 объектов

Соединенные Штаты введут санкции против более 500 целей в пятницу в рамках мероприятий, приуроченных ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Reuters в четверг, передает "Европейская правда".

По словам Адейемо, эти меры, проводимые в партнерстве с другими странами, будут направлены на российский военно-промышленный комплекс и компании в третьих странах, которые облегчают доступ России к нужным ей товарам на фоне попыток Вашингтона привлечь Россию к ответственности за войну и смерть оппозиционного лидера Алексея Навального.

"Завтра мы выпустим сотни санкций только здесь, в Соединенных Штатах, но важно сделать шаг назад и помнить, что не только Америка принимает эти меры", – сказал Адейемо.

Этот пакет станет последним из тысяч санкций против Москвы, объявленных Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения России в Украину в 2022 году.

Новые санкции появятся в то время, когда США и их союзники стремятся сохранить давление на Россию, несмотря на сомнения относительно того, одобрит ли Конгресс США дополнительную помощь Киеву в сфере безопасности.

Администрация президента Джо Байдена исчерпала деньги, ранее одобренные для Украины, а запрос на дополнительные средства лежит в контролируемой республиканцами Палате представителей.

"Санкции и экспортный контроль направлены на то, чтобы замедлить Россию, чтобы ей было труднее вести войну, которую она выбрала в Украине", – сказал Адейемо.

"Но в конечном счете, чтобы ускорить Украину, дать ей возможность защитить себя, Конгресс должен действовать, чтобы предоставить Украине ресурсы, которые ей нужны, и оружие, которое ей нужно", – добавил он.

Напомним, Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиняемых в поддержке Кремля и его военных.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут в распоряжение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины.