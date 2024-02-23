Нові санкції США проти РФ застосовуватимуться проти понад 500 об’єктів

Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 цілей у п'ятницю в рамках заходів, приурочених до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо в інтерв'ю агентству Reuters у четвер, передає "Європейська правда".

За словами Адеємо, ці заходи, що проводяться в партнерстві з іншими країнами, будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до потрібних їй товарів на тлі спроб Вашингтона притягнути Росію до відповідальності за війну і смерть опозиційного лідера Алексєя Навального.

"Завтра ми випустимо сотні санкцій тільки тут, у Сполучених Штатах, але важливо зробити крок назад і пам'ятати, що не тільки Америка вживає ці заходи", – сказав Адеємо.

Цей пакет стане останнім з тисяч санкцій проти Москви, оголошених Сполученими Штатами та їхніми союзниками після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нові санкції з'являться в той час, коли США та їхні союзники прагнуть зберегти тиск на Росію, незважаючи на сумніви щодо того, чи схвалить Конгрес США додаткову допомогу Києву у сфері безпеки.

Адміністрація президента Джо Байдена вичерпала гроші, раніше схвалені для України, а запит на додаткові кошти лежить у контрольованій республіканцями Палаті представників.

"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, щоб їй було важче вести війну, яку вона обрала в Україні", – сказав Адеємо.

"Але в кінцевому рахунку, щоб прискорити Україну, дати їй можливість захистити себе, Конгрес повинен діяти, щоб надати Україні ресурси, які їй потрібні, і зброю, яка їй потрібна", – додав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати передадуть у розпорядження Естонії 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів, щоб спрямувати їх на підтримку України.