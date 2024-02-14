Генсек НАТО ответил Трампу: Хватит подрывать нашу систему сдерживания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул на то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп своими заявлениями вредит безопасности Альянса, и заявил, что ждет изменения его риторики.

Об этом он заявил перед встречей министров обороны Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос журналистов о последних скандальных заявлениях Дональда Трампа, в которых тот поставил под сомнение намерение защищать других союзников в случае нападения РФ, Столтенберг напомнил, что до сих пор успех Альянса основывался на незыблемости этого обязательства: "НАТО был способен предотвращать атаку на Альянс в течение 75 лет".

По словам Столтенберга, главной силой Альянса является принцип сдерживания, который основывается на том, что противники уверены в совместном ответе НАТО в случае нападения на любого члена. Отказ от этого принципа разрушает силу Альянса.

"Идея и фокус НАТО – предотвратить войну... Любые предположения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают нашу безопасность", – отметил генсек, подчеркнув также, что сейчас все действующие правительства членов НАТО подчеркивают незыблемость принципа совместной обороны.

Столтенберг также сказал, что все эти объяснения адресованы лично Дональду Трампу после его заявлений: "Мой сигнал (Трампу) – что не надо подрывать нашу систему сдерживания. У нас нет сомнения в готовности защищать союзников".

Напомним, на предвыборном мероприятии Дональд Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

Тем временем в Польше Дональд Туск и министры правительства и президент Анджей Дуда разошлись в своих реакциях на слова Трампа и раскритиковали друг друга.