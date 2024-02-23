Британская разведка констатировала, что Кремль продолжает усиливать цензуру

Британская разведка констатировала, что российское руководство продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 23 февраля, пишет "Европейская правда".

Разведка напоминает, что 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, которым сделали возможным наказание в виде конфискации имущества за "распространение ложной информации" о российской армии.

Перед тем в Госдуму РФ внесли проект, который расширит основания для объявления "нежелательной организацией", что вероятно направлено на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных служб западных медиа, как "Радио Свобода", DW и BBC.

"Эти шаги являются частью более широкой тенденции со стороны властей РФ по контролю за внутренним информационным полем, чтобы ограничить критику и выражение несогласия. Хотя такая тенденция наблюдалась уже много лет, процессы значительно усилились после начала полномасштабной войны России против Украины", – отмечает разведка.

В предыдущем обзоре разведка Британии проанализировала, как РФ оправдывает затягивание войны против Украины.

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