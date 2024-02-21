Канада обсуждает с Украиной возможную передачу списанных ракет "воздух-земля"

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что канадская сторона продолжает изучать возможную передачу Украине авиаракет CRV7, которые планировали утилизировать.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит "Укринформ".

Блэр пояснил, что Канада обдумывала поставки Украине ракет "воздух-земля", которые передали на утилизацию, еще в начале полномасштабного вторжения, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограниченными".

"Однако впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", – добавил глава канадского Минобороны.

Он добавил, что сейчас Канада совместно с Украиной и союзниками проверяет, являются ли списанные ракеты пригодными к использованию и транспортировке: "Эта работа идет настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность – насущная".

Канадские вооруженные силы имеют на вооружении более 83 тысяч ракет CRV7, которые были разработаны в 1980-х годах и сняты с вооружения в начале 2000-х годов. Три года назад федеральное правительство подписало контракт на утилизацию этих ракет.

CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане. Сейчас канадские консерваторы, которые находятся в оппозиции, требуют от правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет.

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