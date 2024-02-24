Грузия, включая премьера, в годовщину вторжения выразила поддержку Украине

Ключевые чиновники Грузии выступили с заявлениями в поддержку Украины ко 2-й годовщине полномасштабной войны, в том числе премьер, который обвинял Киев в стремлении "открыть второй фронт в Грузии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Ираклий Кобахидзе, который занимает эту должность с начала февраля, в своем заявлении в Facebook перечислил все несчастья, которые Россия нанесла Украине своей войной, прямо упомянув страну-агрессора.

"Война вызывает жертвы и разрушения ежедневно, она должна закончиться... Грузия твердо стоит на стороне дружественного украинского народа, что проявляется не только в словах, но и мощной политической и гуманитарной поддержке. Желаю дружественному украинскому народу мира, суверенитета и территориальной целостности", – заявил Кобахидзе.

При этом недавно Кобахидзе заявил, что Киев якобы "хочет открыть второй фронт" в Грузии. Такие заявления неоднократно звучали от политиков правящей "Грузинской мечты" в ответ на упреки, что Грузия недостаточно решительно поддерживает Украину.

МИД Грузии в своем заявлении подчеркнул, что Россия нападением на Украину нарушила основополагающие принципы международного права и выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в открытом конфликте с правительственной командой и критикует ее как антизападную, опубликовала отдельное видеообращение к украинцам.

"России не удалось уничтожить Украину и сломить ваше сопротивление. России не удалось разделить Европу и отделить Европу от вас. Есть полная солидарность, есть поддержка, успех и победа – за вами", – заявила она.

Читайте также: Еще более пророссийская Грузия: почему смена правительства в Тбилиси только ускорит сближение с Москвой