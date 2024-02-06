Будущий премьер Грузии заявил, что Украина хочет открыть у них "второй фронт"

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе резко прокомментировал реакцию посольства Украины на перехват грузинскими спецслужбами взрывчатки, которую якобы перевозили для терактов в России.

Слова Кобахидзе цитирует портал SOVA.news, сообщает "Европейская правда".

Бывшего спикера грузинского парламента не удовлетворили призывы посольства Украины "воздерживаться от политизации этого дела". Он считает, что Киев не сделал бы такого заявления, будь у него посол в Грузии.

"Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и оно вызывает большую обеспокоенность. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране", – добавил Кобахидзе.

Он сказал, что выявленные Службой госбезопасности Грузии "факты" являются "еще одним подтверждением всего этого".

Напомним, в понедельник грузинская СГБ заявила, что задержала на границе с Россией груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть из них должны были доставить в Воронеж.

На следующий день посольство Украины в Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что Киев проверяет информацию и призывает Тбилиси "не политизировать" вопрос, а также готов к сотрудничеству с грузинскими правоохранителями.

На прошлой неделе руководящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру до сих пор возглавлявшего партию Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра.

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