Западные лидеры и дипломаты массово публикуют заявления в поддержку Украины

Лидеры, главы МИД и дипломаты стран Запада публикуют многочисленные заявления и видеообращения в связи со 2-й годовщиной начала полномасштабной войны и выражают солидарность с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Финляндия непоколебимо будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. Украина и украинцы заслуживают справедливого и устойчивого мира", – говорится в заявлении правительства Финляндии.

Президент страны Саули Ниинистьо, который вскоре покинет эту должность, отметил героизм украинцев в борьбе за свою свободу и подчеркнул, что Украине нужно оказывать полноценную поддержку.

"Мы должны позаботиться, чтобы у нас были возможности и ресурсы оказывать эту поддержку в долгосрочной перспективе. Нужно быстро наращивать наше оборонное производство", – отметил он.

От Нидерландов специальные обращения опубликовали королевская семья, глава МИД, министр обороны.

Король Вильгельм-Александр и королева Максима отметили героизм украинцев в борьбе, назвав это примером для всех, и заверили в поддержке.

"Наша поддержка не пошатнется. Нидерланды рядом с вами на каждом шагу этого пути", – заявила министр иностранных дел Ханке Брюинс Слот.

Министр обороны Кайса Оллонгрен, кроме обращения ко 2-й годовщине, поделилась инфографикой об уже выполненных и будущих поставках оружия для Украины.

The Netherlands will sign a long term security agreement with Ukraine. So we shall continue our support, now and in the future. 🇺🇦’s tireless fight is crucial for security in Europe. We must continue to take a united stand against Putin's aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DIcoG7tYKI