На глобальный "саммит мира", который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран – приглашения РФ на этом этапе не ожидается.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак на конференции "Украина. Год 2024" в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Первый инаугурационный саммит, который состоится в ближайшее время в Швейцарии. На сегодня приглашения подготовлены и будут отправлены более чем 160 странам", – сказал Ермак.

"Это очень большое международное событие. Целью первого саммита должна стать фиксация... того, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов, на уровне советников", – добавил глава ОПУ.

Он подчеркнул, что сегодня разрабатывают документ, который мог бы стать результатом этой встречи.

"После первой встречи мы берем определенное время, чтобы подготовить совместный, на основе "формулы", план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление того, что я сказал, и также преодоление кризисов, которые создала эта война", – отметил Ермак.

Он дал понять, что приглашение представителей РФ допускают только на второй "саммит мира".

"На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан... без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь... может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если – кто там к тому времени будет представлять страну-агрессора – захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру.

Что мы понимаем под справедливым миром – изложено в нашей "формуле мира", – сказал Ермак.

В Швейцарии ранее сообщили, что намерены организовать глобальный "саммит мира" по просьбе Украины "к лету-лету".

Швейцария согласилась организовать "саммит мира" по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Зеленский намекал, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

"На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан... без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь... может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если – кто там к тому времени будет представлять страну-агрессора – захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру.

Что мы понимаем под справедливым миром – изложено в нашей "формуле мира", – сказал Ермак.

В Швейцарии ранее сообщили, что намерены организовать глобальный "саммит мира" по просьбе Украины "к лету-летом".

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Зеленский намекал, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.