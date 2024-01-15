Швейцария хочет принять глобальный "саммит мира", начала подготовку с Украиной

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд после встречи с президентом Владимиром Зеленским 15 января подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

По словам Амгерд, вопрос внедрения мирных инициатив Киева был одним из главных во время ее встречи с украинским президентом.

"Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на высшем уровне. Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным", – добавила она.

Президент Швейцарии сказала, что представители обеих стран немедленно начнут подготовку к мирной конференции, и "с нашей стороны мы уже назначили человека, который будет этим заниматься".

"Швейцария всегда будет выступать в поддержку длительного мира. И мы рады, что Швейцария может сделать в это вклад", – подчеркнула она.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.

Ожидалось, что в Давосе состоялась последняя встреча такого уровня перед проведением Глобального саммита мира.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.