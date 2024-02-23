Швейцария рассказала, когда хочет провести глобальный "саммит мира"

В Швейцарии сообщили, что намерены организовать глобальный "саммит мира" по просьбе Украины "к лету-летом".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в ООН, сообщает Reuters.

"По просьбе Украины мы намерены организовать к лету конференцию высокого уровня по вопросам мира в Украине", – отметил глава МИД Швейцарии.

Он отметил, что хотел бы пригласить все страны "работать вместе для достижения нашей общей цели".

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.