Белый дом обеспокоен вмешательством России в президентские выборы в США

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье признал обеспокоенность США относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года.

Об этом Салливан сказал в эфире NBC News, пишет "Европейская правда".

"Конечно, есть беспокойство", – сказал Салливан.

"Речь идет о национальной безопасности. Речь идет об иностранной стране, иностранном противнике, который пытается манипулировать политикой и демократией Соединенных Штатов Америки", – добавил Салливан.

Он также заявил, что администрация Байдена будет "пристально следить" за тем, чтобы не допустить вмешательства в выборы.

Салливан сказал, что администрация Байдена "будет взаимодействовать с Конгрессом на двухпартийной основе, потому что это должно быть вне политики".

Его слова прозвучали в то время, как высокопоставленные чиновники по национальной безопасности и разведке США предупреждают, что, несмотря на войну России с Украиной, страна все равно будет пытаться вмешиваться в выборы в США.

В Белом доме ранее прокомментировали последние высказывания главы Кремля Владимира Путина, что на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Напомним, Путин заявил, что на посту президента США для России лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп.