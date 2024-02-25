Білий дім занепокоєний втручанням Росії у президентські вибори в США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у неділю визнав занепокоєння США щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року.

Про це Салліван сказав у ефірі NBC News, пише "Європейська правда".

"Звичайно, є занепокоєння", – сказав Салліван.

"Йдеться про національну безпеку. Йдеться про іноземну країну, іноземного супротивника, який намагається маніпулювати політикою і демократією Сполучених Штатів Америки", – додав Салліван.

Він також заявив, що адміністрація Байдена буде "пильно стежити" за тим, щоб не допустити втручання у вибори.

Салліван сказав, що адміністрація Байдена "взаємодіятиме з Конгресом на двопартійній основі, тому що це має бути поза політикою".

Його слова пролунали в той час, як високопосадовці з національної безпеки та розвідки США попереджають, що, незважаючи на війну Росії з Україною, країна все одно намагатиметься втручатися у вибори в США.

У Білому домі раніше прокоментували останні висловлювання глави Кремля Владіміра Путіна, що на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Нагадаємо, Путін заявив, що на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.