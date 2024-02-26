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Посол требует от Польши всего "возможного и невозможного", чтобы наказать виновных в уничтожении зерна

Понедельник, 26 февраля 2024, 07:30

Посол Украины Василий Зварич призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в масштабном повреждении украинского зерна, которое накануне произошло в Польше. 

Об этом посол написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Зварич отметил, что виновники такого варварства наносят вред не только Украине, но и Польше. 

"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.


В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна, высыпав его из восьми вагонов поезда.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.

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