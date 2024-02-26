Посол вимагає від Польщі всього "можливого і неможливого", щоб покарати винних у нищенні зерна

Посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію до покарання винних у наймасштабнішому пошкодженні українського зерна, що напередодні сталось у Польщі.

Про це посол написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зварич наголосив, що винуватці такого варварства завдають шкоди не лише Україні, але й Польщі.

"Звертаємося до польської влади та поліції з проханням зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", – зазначив дипломат.

Sprawcy takiego barbarzyństwa szkodzą nie tylko Ukrainie, ale także Polsce. Apelujemy do polskich władz i policji uczynić wszystko możliwe i niemożliwe, aby znaleźć i sprawiedliwie ukarać sprawców tak haniebnych czynów! https://t.co/kyMIGon3jd — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 25, 2024

У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна, висипавши його з восьми вагонів потяга.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.