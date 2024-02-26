Литва не планирует запрещать импорт российского зерна вслед за Латвией

Министерство сельского хозяйства Литвы заявило, что объявит о новых ограничениях на импорт зерна из России и Беларуси в понедельник, но полный запрет вводить не будет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После того как латвийский парламент на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, Литва не собирается следовать этому примеру. Однако Литва планирует новые ограничения.

"Запрет в принципе не является простым делом, существует большое давление как со стороны Всемирной торговой организации, так и других международных организаций из-за глобального голода", – сказал LRT Рокас Петрашюнас, советник Министра сельского хозяйства.

"И латвийцы получат много критики за этот запрет, поэтому я думаю, что это не обязательно пойдет так, как планировалось", – добавил он.

Игнас Хофманас, председатель Литовского сельскохозяйственного совета, заявил ранее, что Литва могла бы последовать примеру Латвии.

"То, что российское зерно ввозится в Литву абсолютно свободно, не контролируется, не проверяется его качество, ничего. А объемы гораздо больше. По нашим данным, в 2023 году в Литву было ввезено не менее 170 тысяч тонн российского зерна", – сказал он.

Литовские фермеры призывают правительство принять решение об ограничении транзита российского зерна через страну. Хофманас подозревает, что часть российского зерна остается в Литве.

Однако министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заверил, что через Литву проходит лишь небольшое количество российского зерна и все оно идет в Клайпедский порт.

На прошлой неделе латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.