Литва не планує забороняти імпорт російського зерна слідом за Латвією 

Міністерство сільського господарства Литви заявило, що оголосить про нові обмеження на імпорт зерна з Росії та Білорусі в понеділок, але повну заборону не запроваджуватиме.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після того як латвійський парламент минулого тижня тимчасово заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції, Литва не збирається наслідувати цей приклад. Проте Литва планує нові обмеження.

"Заборона в принципі не є простою справою, існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод", – сказав LRT Рокас Петрашюнас, радник міністра сільського господарства.

"І латвійці отримають багато критики за цю заборону, тому я думаю, що це не обов'язково піде так, як планувалося", – додав він.

Ігнас Гофманас, голова Литовської сільськогосподарської ради, заявив раніше, що Литва могла б наслідувати приклад Латвії.

"Те, що російське зерно ввозиться до Литви абсолютно вільно, не контролюється, не перевіряється його якість, нічого. А обсяги набагато більші. За нашими даними, у 2023 році до Литви було ввезено щонайменше 170 тисяч тонн російського зерна", – сказав він.

Литовські фермери закликають уряд прийняти рішення щодо обмеження транзиту російського зерна через країну. Гофманас підозрює, що частина російського зерна залишається в Литві.

Однак міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас запевнив, що через Литву проходить лише невелика кількість російського зерна і все воно йде у Клайпедський порт.

Минулого тижня латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.