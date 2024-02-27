Дуда подтвердил отсутствие консенсуса в Париже по отправке войск в Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что среди союзников Киева нет согласия об отправке войск в Украину, что ранее допустил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом Дуда сказал после неформального саммита по поддержке Украины, который прошел в Париже, его цитирует агентство АР.

По словам Дуды, самая горячая дискуссия шла вокруг того, вводить ли войска в Украину, и "в этом вопросе не было достигнуто согласия".

"Мнения здесь разнятся, но таких решений нет", – заявил он.

Президент Польши выразил надежду, что "в ближайшее время мы совместно сможем подготовить значительные поставки боеприпасов в Украину".

"Это сейчас очень важно. Это то, в чем действительно нуждается Украина", – заявил Анджей Дуда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Макрон также объявил, что союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.

Глава правительства Чехии после встречи в Париже сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.