В МИД рассказали детали ДТП с украинцами в Польше
Суббота, 27 января 2024, 10:49
В дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, которое произошло в ночь на 27 января в Польше, предварительно пострадали 20 украинцев.
Об этом "Европейской правде" сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, авария с участием автобуса украинской компании произошла вблизи города Грубешев в Люблинском воеводстве Польши.
"По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания", – добавил он.
Николенко отметил, что генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП. В настоящее время организуется отправка другого автобуса для пассажиров.
Напомним, как писали польские медиа, ДТП произошло у пограничного перехода "Угринов-Долгобычев". Сообщалось, что автобус с 59 украинцами перевернулся во время поворота, 18 человек госпитализировали.