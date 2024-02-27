Британия и США наложили санкции на иранские структуры, помогающие хуситам

Великобритания и Соединенные Штаты 27 февраля совместно объявили о введении санкций против подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции, которые поддерживают атаки хуситов в Йемене на гражданские суда в Красном море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Великобритания и США ввели санкции против трех подразделений сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, а также заместителя командующего КСИР Мохаммада Резы Фаллахзаде и иранского финансиста Саида аль-Джамаля.

Отдельно Британия внесла в санкционный список "министра безопасности" хуситов в Йемене.

"Нападения поддерживаемых Ираном хуситов являются неприемлемыми, незаконными и представляют угрозу жизни невинных людей и свободе судоходства", – прокомментировал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Это не первые совместные санкции США и Великобритании против хуситов – в прошлом месяце они коснулись четырех ключевых деятелей их движения.

Риски для судоходства в Красном море выросли из-за неоднократных ударов беспилотников и ракет хуситов в поддержку палестинцев в Газе. Американские и британские войска ответили несколькими ударами по объектам хуситов.

Напомним, с 19 февраля в Красном море действует также специальная военно-морская миссия ЕС для защиты торговых судов.