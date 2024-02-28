Трамп выиграл праймериз в еще одном штате

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл очередные праймериз Республиканской партии – на этот раз в штате Мичиган.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Сейчас Трамп победил на предыдущих выборах Республиканской партии в пяти штатах.

Трамп выиграл в Мичигане у экс-посла в ООН Никки Хейли, своей последней основной соперницы на праймериз, после того, как в субботу опередил ее на 20 процентных пунктов в ее родном штате Южная Каролина.

Кампания Трампа стремится получить 1 215 делегатов, необходимых для обеспечения номинации от республиканцев, где-то в середине марта.

Ранее во вторник в интервью мичиганской радиостанции Трамп предсказал, что победит с огромным отрывом.

"Она проиграет где-то на 80 пунктов сегодня вечером или около того. Она превратилась в посмешище", – заявлял Трамп.

Но пресс-секретарь кампании Хейли Оливия Перес-Кубас сказала, что результаты в Мичигане были "ярким предупреждающим знаком для Трампа в ноябре".

"Пока Дональд Трамп возглавляет избирательный список, республиканцы будут продолжать проигрывать левым социалистам. Наши дети заслуживают лучшего", – заявила она.

Накануне Хейли резко прокомментировала перспективы Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" дя США.