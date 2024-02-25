Трамп выиграл праймериз в родном штате своей оппонентки, но она не выбывает

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в Южной Каролине в субботу, легко победив свою главную оппонентку – бывшего посла в ООН Никки Хейли – в ее родном штате.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Победа Трампа еще больше укрепила его шансы на третью подряд номинацию от Республиканской партии. Сейчас Трамп победил во всех предыдущих праймериз, прошедших в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

Теперь Хейли сталкивается с все большим давлением относительно выхода из гонки. Но она заявляет, что не собирается этого делать, несмотря на потерю штата, где она была губернатором с 2011 по 2017 год.

"Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена. Ранее на этой неделе я сказала, что независимо от того, что произойдет в Южной Каролине, я буду продолжать баллотироваться. Я человек слова", – заявила она.

Реванш между Трампом и президентом Джо Байденом на выборах в ноябре становится все более неизбежным после предварительного голосования в Южной Каролине.

"Я никогда не видел Республиканскую партию настолько единой, как сейчас... Вы можете праздновать около 15 минут, но потом мы должны вернуться к работе", – заявил Трамп, выйдя на сцену для своей победной речи через несколько минут после закрытия избирательных участков.

Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

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