Трамп виграв праймериз у ще одному штаті

Експрезидент США Дональд Трамп виграв чергові праймериз Республіканської партії – цього разу у штаті Мічиган.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Наразі Трамп переміг на попередніх виборах Республіканської партії у п’яти штатах.

Трамп виграв у Мічигані в експосла в ООН Ніккі Гейлі, своєї останньої основної суперниці на праймериз, після того, як у суботу випередив її на 20 відсоткових пунктів у її рідному штаті Південна Кароліна.

Кампанія Трампа прагне отримати 1 215 делегатів, необхідних для забезпечення номінації від республіканців, десь у середині березня.

Раніше у вівторок в інтерв'ю мічиганській радіостанції Трамп передбачив, що переможе з величезним відривом.

"Вона програє десь на 80 пунктів сьогодні ввечері або близько того. Вона перетворилася на посміховисько", – заявляв Трамп.

Але прессекретарка кампанії Гейлі Олівія Перес-Кубас сказала, що результати в Мічигані були "яскравим попереджувальним знаком для Трампа в листопаді".

"Поки Дональд Трамп очолює виборчий список, республіканці будуть продовжувати програвати лівим соціалістам. Наші діти заслуговують на краще", – заявила вона.

Напередодні Гейлі різко прокоментувала перспективи Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.