Эстонский генерал: Дискуссия о западных войсках в Украине – сигнал для Москвы

Обсуждение европейскими лидерами вопроса о поддержке Украины в виде возможной отправки на ее территорию западных сухопутных войск является сигналом для России, считает эстонский генерал-майор в запасе Нееме Вяли.

Об этом он рассказал эстонскому вещателю ERR, пишет "Европейская правда".

"С одной стороны, это хорошее послание для европейцев, которые начинают привыкать к этой войне. Но с другой стороны, это, безусловно, сигнал для России, что Европа готова и в дальнейшем помогать Украине и вносить свой вклад", – сказал Вяли.

По его словам, у европейских стран есть возможность отправить свои войска на помощь Украине, но вопрос в том, есть ли в этом смысл.

По оценке генерала, у Украины достаточно собственных человеческих ресурсов, а от Европы ожидают помощи прежде всего в виде оружия и техники.

"Сегодня речь идет не о том, что Украине не хватает солдат, а о том, что ей нужно больше техники и вооружения", – сказал Вяли.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее также заявила, что европейские лидеры сошлись в понимании того, что Украина больше всего нуждается в боеприпасах.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко считает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину является "началом процесса", который запустит соответствующие обсуждения в других государствах.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.