Во Франции объяснили предложение Макрона "направить войска в Украину"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину, которое предложил накануне Эмманюэль Макрон, не будут участвовать в боевых действиях.

Как сообщает "Европейская правда", слова Сежурне цитирует агентство Reuters.

Глава французского МИД во время общения в парламенте пояснил, что Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины".

"Они должны соответствовать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя при этом границу боевых действий", – добавил он.

"Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики", – подчеркнул Сежурне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину. В ЕС заявили, что на европейском уровне среди государств-членов существует консенсус только по предоставлению Украине необходимой помощи столько, сколько потребуется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.