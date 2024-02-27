Посол во Франции: Заявление Макрона об отправке войск - это начало процесса

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко считает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину является "началом процесса", который запустит соответствующие обсуждения в других государствах.

Об этом дипломат сказал в эфире программы УП.Підсумки 27 февраля, сообщает "Европейская правда".

По мнению Омельченко, заявления Макрона об отправке военных отражают "глубокое понимание угрозы европейской безопасности". В качестве примера он привел формат "Рамштайн", в котором более 50 стран помогают Украине в войне против России.

"Если они действительно верят, что мы защищаем не только себя, а что мы защищаем Европу и европейские ценности, устойчивость европейского континента, то тогда надо действовать. И в чем Макрон не прав?" – добавил посол.

Он считает, что заявления президента Франции – "это начало процесса".

"Вы знаете, что были такие сигналы от Великобритании. Я вам могу засвидетельствовать, что эти мысли носятся в европейском воздухе. И то, что Макрон говорит, что динамика событий не может исключать каких-либо действий – это начало процесса", – добавил Омельченко.

Посол Украины во Франции также напомнил заявления французского президента на саммите в Париже 26 февраля о некоторых странах, которые ранее исключали поставки Киеву сначала снарядов, потом танков, потом – дальнобойного оружия и артиллерии.

"А сейчас представители тех же стран уже всерьез обсуждают дальнобойное оружие дальнего поражения. То есть все возможно. И Украина уже много вызовов преодолевала. Это начало процесса. Будем оптимистами, сохраняем надежду и уверенность в себе, в наших партнерах", – подытожил дипломат.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет. В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.