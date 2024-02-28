Обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливої відправки на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії, вважає естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі.

Про це він розповів естонському мовнику ERR, пише "Європейська правда".

"З одного боку, це гарне послання для європейців, які починають звикати до цієї війни. Але з іншого боку, це, безумовно, сигнал для Росії, що Європа готова й надалі допомагати Україні і вносити в неї свій внесок", – сказав Вялі.

За його словами, у європейських країн є можливість відправити свої війська на допомогу Україні, але питання в тому, чи є в цьому сенс.

За оцінкою генерала, в України достатньо власних людських ресурсів, а від Європи очікують допомоги насамперед у вигляді зброї і техніки.

"Сьогодні йдеться не про те, що Україні не вистачає солдатів, а про те, що їй потрібно більше техніки та озброєння", – сказав Вялі.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас раніше також заявила, що європейські лідери зійшлися в розумінні того, що Україна найбільше потребує боєприпасів.

Посол України у Франції Вадим Омельченко вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну є "початком процесу", який запустить відповідні обговорення в інших державах.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Водночас низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.