ГУР прокомментировало возможное обращение Приднестровья о "присоединении к РФ"

Главное управление разведки Украины утверждает, что, по его данным, депутаты непризнанного Приднестровья на съезде на следующей неделе не планируют обращаться к Владимиру Путину о вхождении в состав России.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил представитель ГРУ Андрей Юсов, сообщает "Европейская правда".

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, пока не подтверждается", – отметил Юсов.

По словам источника "Украинской правды", информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического молдавского процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья для защиты экономических интересов.

Как сообщалось, самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Один из немногих представителей приднестровской оппозиции Геннадий Чорба считает, что съезд должен озвучить "просьбу принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить эту просьбу".

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