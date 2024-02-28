Британия: Украина сама решает, как ей применять предоставленное Западом оружие

Министерство обороны Великобритании заявило, что использование Киевом полученных от союзников крылатых ракет является делом Вооруженных Сил Украины.

Такой комментарий ведомство предоставило информагентству AFP, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении британское Министерство обороны отметило, что использование Украиной полученного от союзников дальнобойного вооружения было "основополагающим для защиты своей территории".

Там добавили, что это оружие "изменило стратегический расклад сил, успешно осуществляя давление на российские войска и их тыловое обеспечение и пути снабжения".

"Использование Украиной системы Storm Shadow и процессы наведения на цель является делом Вооруженных сил Украины. Великобритания вместе с другими союзниками предоставляет Украине разнообразное вооружение, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России", – говорится в комментарии.

Заявление британского Минобороны прозвучало после утверждения канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не может вслед за Великобританией и Францией отправить Украине дальнобойное оружие.

Шольц объяснил, что отказывается одобрять поставки Киеву крылатых ракет Taurus, опасаясь, что они могут быть использованы для поражения целей в глубине России.

Сопредседатель немецких "Зеленых" Омид Нурипур посоветовал не расстраиваться из-за того, что канцлер отказал в поставках крылатых ракет Taurus в Украину, и предложил сосредоточиться на поставках других вооружений.