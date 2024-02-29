Литва закрывает новые пункты пропуска на границе с Беларусью

В полночь с четверга на пятницу Литва закроет еще два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литовские власти заявляют, что это направлено на решение проблем национальной безопасности, контрабанды, нарушение международных санкций.

В стране останутся действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай. И на них с 1 марта также будет прекращено движение пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, будет запрещена посадка и высадка пассажиров на железнодорожных пограничных пунктах Кяна и Кибартай, за исключением особых случаев, решение по которым будет приниматься Службой охраны государственной границы.

К тому же принято решение ограничить на 50 процентов количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами.

В прошлом году департамент государственной безопасности Литвы предупредил, что белорусская разведка пытается вербовать людей, которые ездят между Литвой и Беларусью.

Напомним, правительство Литвы 21 февраля приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".