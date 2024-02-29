Литва закриває нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Опівночі з четверга на п'ятницю Литва закриє ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литовська влада заявляє, що це спрямовано на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

У країні залишаться діяти тільки пропускні пункти в Мядінінкай і Шальчінінкай. Але і на них з 1 березня також буде припинено рух пішоходів і велосипедистів.

Крім того, буде заборонено посадку і висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна і Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких ухвалюватиметься Службою охорони державного кордону.

До того ж ухвалено рішення обмежити на 50 відсотків кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Торік департамент державної безпеки Литви попередив, що білоруська розвідка намагається вербувати людей, які їздять між Литвою та Білоруссю.

Нагадаємо, уряд Литви 21 лютого ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".