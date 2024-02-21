Уряд Литви вирішив закрити два КПП на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви в середу ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після ухвалення Кабінетом міністрів такого рішення на кордоні з Білоруссю продовжать працювати два пункти пропуску – "М'ядинінкай" і "Шальчинінкай".

Влітку минулого року Литва закрила ще два прикордонні пункти на білоруському кордоні – "Шумскас" і "Тверячюс".

Уряд також ухвалив рішення обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті Кена, припинити рух пішоходів і велосипедистів через державний кордон між Білоруссю і Литвою.

Аналогічна пропозиція стосується і залізничного прикордонного пункту Кібартай, що на кордоні Литви з Калінінградською областю Російської Федерації. Це рішення ухвалено, оскільки на цих пропускних пунктах у Литві висаджуються особи, які прямують транзитними поїздами в Калінінградську область і мають візи будь-якої іншої країни Євросоюзу.

Влада Литви стверджує, що ці кроки спрямовані на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушень міжнародних санкцій.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Литви запропонувало уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією та Білоруссю два десятиліття тому.

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО.