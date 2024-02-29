Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе к 75-летию основания Альянса

НАТО анонсировал встречу стран-членов на уровне министров иностранных дел к 75-й годовщине Североатлантического договора, в начале апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Встреча состоится 3-4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга. Очевидно, это будет первой встречей с участием Швеции как полноправного члена Альянса.

Более подробную программу должны обнародовать ближе к событию. В оба дня встречи планируется подход Столтенберга к прессе.

Напомним, в начале недели парламент Венгрии наконец ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО, что было почти последним шагом к ее полноправному членству.

Однако и на этом этапе Венгрия снова затормозила завершение процесса, ссылаясь на то, что до инаугурации нового президента 5 марта ратификационная грамота якобы не может быть подписана и отправлена в Вашингтон.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.