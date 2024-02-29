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Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у Брюсселі до 75-річчя заснування Альянсу

Четвер, 29 лютого 2024, 14:37

НАТО анонсував зустріч країн-членів на рівні міністрів закордонних справ до 75-ї річниці Північноатлантичного договору, на початку квітня.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Зустріч відбудеться 3-4 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга. Вочевидь, це буде першою зустріччю за участі Швеції як повноправного члена Альянсу. 

Детальнішу програму мають оприлюднити ближче до події. В обидва дні зустрічі планується підхід Столтенберга до преси.

Нагадаємо, на початку тижня парламент Угорщини нарешті ратифікував протокол про вступ Швеції в НАТО, що було майже останнім кроком до її повноправного членства. 

Проте і на цьому етапі Угорщина знову загальмувала завершення процесу, посилаючись на те, що до інавгурації нового президента 5 березня ратифікаційна грамота нібито не може бути підписана і надіслана до Вашингтона. 

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