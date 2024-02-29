В Норвегии приостановили полеты на всех вертолетах Sikorsky после аварии

В Норвегии с 29 февраля временно остановили полеты вертолетов модели Sikorsky S-92 к морским нефтегазовым месторождениям после катастрофы, произошедшей накануне, и рассматривают возможное официальное введение запрета до завершения расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Норвежское управление гражданской авиации (CAA) заявило, что рассматривает вопрос о возможном запрете полетов S-92A – вертолета, который является основным транспортным средством для местных нефтедобывающих компаний.

"Это имеет для нас высокий приоритет", – заявили в CAA, но не уточнили, когда может быть принято соответствующее решение.

В то же время нефтяные компании Equinor, Aker BP и ConocoPhillips заявили, что самостоятельно остановили все полеты у берегов Норвегии на S-92 до выяснения обстоятельств аварии.

В компании Bristow Group, которая эксплуатировала вертолет, попавший в катастрофу, сообщили, что полностью сотрудничают с властями и "находятся в процессе сбора" соответствующей информации.

Производитель вертолетов Lockheed Martin Sikorsky также выразила готовность помочь в установлении обстоятельств инцидента.

Напомним, накануне, 28 февраля, в результате падения вертолета у западного побережья Норвегии во время учебной поисково-спасательной миссии погибла женщина в возрасте 60 лет, а еще пять человек получили ранения.

Один из выживших членов экипажа в четверг находился в критическом состоянии, еще один получил тяжелые ранения, а остальные трое – легкие травмы. Причина аварии еще устанавливается.