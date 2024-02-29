У Норвегії призупинили польоти на всіх гелікоптерах Sikorsky після аварії

У Норвегії з 29 лютого тимчасово зупинили польоти гелікоптерів моделі Sikorsky S-92 до морських нафтогазових родовищ після катастрофи, що сталась напередодні, і розглядають можливе офіційна запровадження заборони до завершення розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норвезьке управління цивільної авіації (CAA) заявило, що розглядає питання про можливу заборону польотів S-92A – гелікоптера, який є основним транспортним засобом для місцевих нафтовидобувних компаній.

"Це має для нас високий пріоритет", – заявили в CAA, але не уточнили, коли може бути ухвалене відповідне рішення.

Водночас нафтові компанії Equinor, Aker BP і ConocoPhillips заявили, що самостійно зупинили всі польоти біля берегів Норвегії на S-92 до з’ясування обставин аварії.

У компанії Bristow Group, яка експлуатувала гелікоптер, що потрапив у катастрофу, повідомили, що повністю співпрацюють із владою і "перебувають у процесі збору" відповідної інформації.

Виробник гелікоптерів Lockheed Martin Sikorsky також висловила готовність допомогти у встановленні обставин інциденту.

Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, в результаті падіння гелікоптера біля західного узбережжя Норвегії під час навчальної пошуково-рятувальної місії загинула жінка у віці 60 років, а ще п'ятеро людей отримали поранення.

Один із членів екіпажу, що вижив, у четвер перебував у критичному стані, ще один отримав важкі поранення, а решта троє – легкі травми. Причина аварії ще встановлюється.