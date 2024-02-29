Вертолет с шестью людьми упал в океан у западного побережья Норвегии
Вертолет, на борту которого находились шесть человек, в среду упал в океан у побережья западной Норвегии.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщили в Объединенном спасательно-координационном центре страны.
Всех людей, которые упали в воду вместе с вертолетом, удалось спасти. Крупнейшая в регионе университетская больница Хаукеланда сообщила, что приняла всех шестерых пострадавших, но об их состоянии информации нет.
Вертолет принадлежал норвежской авиакомпании Bristow. Энергетическая группа Equinor сообщила, что вертолет был поисково-спасательным судном, которое обычно обслуживает платформы на нефтегазовом месторождении Oseberg в Северном море.
Вертолет модели Sikorsky S-92 на момент аварии выполнял учебно-тренировочную миссию по поиску и спасению, сообщил журналистам представитель полиции, добавив, что пока рано говорить о причинах катастрофы.
"Мы знаем об инциденте и готовы поддержать следственные органы и нашего заказчика. Безопасность является нашим главным приоритетом", – сказал представитель Sikorsky, подразделения Lockheed Martin.
Представитель спасательной службы сообщил телеканалу TV2, что во время аварии в этом районе был сильный ветер.
Данные воздушного движения показали, что несколько спасательных вертолетов кружили в воздухе возле острова к западу от Бергена, второго по величине города Норвегии и оживленного центра норвежской морской нефтегазовой промышленности.
В 2016 году вертолет Airbus Super Puma, который возвращался из Северного моря, разбился примерно в том же районе, в результате чего погибли все 13 человек, находившихся на борту.
Недавно в Швейцарии разбился самолет с парашютистами – все выжили, кроме пилота.
А в декабре в Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате инцидента три человека получили ранения.