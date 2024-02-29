Грузинские власти хотят защитить страну от "псевдолиберальной идеологии"

Лидер фракции партии власти "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе анонсировал рассмотрение в парламенте законопроекта, который "защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Мдинарадзе, власти Грузии обеспокоены "целенаправленной пропагандой нетрадиционного образа жизни".

"Пропагандируется, что дети сами должны выбирать свой пол. Целый ряд государств легализовали операции по смене пола и связанные с ними медицинские манипуляции для детей. Для распространения этой идеологии активно используются крупные компании, СМИ, киноиндустрия и т.д.", – пояснил он.

Лидер парламентского большинства в Грузии также сослался на "международные исследования", согласно которым в странах, где активно распространяется псевдолиберальная идеология, количество людей с "нетрадиционной сексуальной ориентацией" среди 18-25-летних "составляет уже около 20%, а иногда и больше".

"Парламентское большинство считает, что мы должны активно противостоять этой пропаганде и использовать для этого законодательные механизмы", – подытожил Мдинарадзе.

Инициатива появилась в год, когда в Грузии должны состояться парламентские выборы, где правящая партия "Грузинская мечта" хочет получить большинство.

Накануне сообщалось, что генерала итальянской армии Роберто Ванначчи, которому объявили выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток, отстранили от исполнения служебных обязанностей на 11 месяцев.