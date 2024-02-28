В Италии отстранили генерала из-за гомофобных и расистских заявлений

Генерала итальянской армии Роберто Ванначчи, которому объявили выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток, отстранили от исполнения служебных обязанностей на 11 месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.

По словам адвоката Ванначчи Джорджо Карты, Минобороны Италии утверждает, что изданная генералом книга наносит ущерб принципу нейтралитета армии и престижу военного руководства, а также может привести к возможному подражанию в армии.

Карта заявил, что обжалует это решение в административном суде на основании того, что оно противоречит праву на свободу выражения мнений, гарантированному всем гражданам Италии.

Лидер правительственной ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил в прошлом месяце, что он может попросить Ванначчи принять участие в выборах в Европарламент в июне в качестве кандидата от его политической силы.

Мысли, высказанные в книге генерала "Мир наоборот", попали в заголовки итальянских медиа в прошлом году, вызвав возмущение за их гомофобный, расистский и сексистский характер.

Среди наиболее возмутительных утверждений – то, в котором Ванначчи определяет гомосексуальность как аномалию и обвиняет "международное гей-лобби" в том, что оно нормализует это явление.

Недавно церковный вертеп, в котором вместо традиционных фигурок Марии и Иосифа изображены две матери новорожденного Иисуса, вызвал гнев среди консервативных католиков и политиков в Италии.

Ранее суд обязал ультраправую партию "Братья Италии" выплатить компенсацию гей-паре из Канады, чье фото с новорожденным ребенком она использовала в политической рекламе против суррогатного материнства.