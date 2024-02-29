Грузинська влада хоче захистити країну від "псевдоліберальної ідеології"

Лідер фракції партії влади "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе анонсував розгляд у парламенті законопроєкту, який "захистить суспільство від псевдоліберальної ідеології та її неминучих шкідливих наслідків".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами Мдінарадзе, влада Грузії стурбована "цілеспрямованою пропагандою нетрадиційного способу життя".

"Пропагують, що діти самі мають обирати свою стать. Ціла низка держав легалізували операції зі зміни статі та пов'язані з ними медичні маніпуляції для дітей. Для поширення цієї ідеології активно використовуються великі компанії, ЗМІ, кіноіндустрія тощо", – пояснив він.

Лідер парламентської більшості в Грузії також послався на "міжнародні дослідження", згідно з якими в країнах, де активно поширюється псевдоліберальна ідеологія, кількість людей з "нетрадиційною сексуальною орієнтацією" серед 18-25-річних "становить уже близько 20%, а подекуди й більше".

"Парламентська більшість вважає, що ми маємо активно протистояти цій пропаганді та використовувати для цього законодавчі механізми", – підсумував Мдінарадзе.

Ініціатива з’явилась у рік, коли в Грузії мають відбутись парламентські вибори, де керівна партія "Грузинська мрія" хоче отримати більшість.

Напередодні повідомлялось, що генерала італійської армії Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок, відсторонили від виконання службових обов'язків на 11 місяців.