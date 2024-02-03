Politico: Байден за закрытыми дверями нецензурно ругает Трампа

Президент США Джо Байден в частных разговорах употребляет нецензурные выражения и брань в характеристиках своего главного политического оппонента Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Байден имеет репутацию человека, который за закрытыми дверями употребляет резкие высказывания. Публично он сохраняет имидж человека, стремящегося снизить уровень нецивилизованности и язвительности в политике.

По словам трех собеседников, которые слышали, как президент ругался, Байден в присутствии давних друзей и своих помощников называл Трампа "больным ублюдком", который радуется чужим несчастьям.

По словам одного из тех, кто разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же он долбаный засранец" (в обоих случаях в языке оригинала была использована нецензурная лексика. – Ред.)

Такие высказывания Байдена иллюстрируют глубинную злость, которую он испытывает к человеку, которого он ранее отстранил от должности и с которым, вполне возможно, ему придется снова соревноваться на выборах, пишет издание.

Его отвращение к Трампу никогда не было тайной, но в последние месяцы оно только возросло, поскольку бывший президент усиливает свои позиции перед потенциальным выдвижением в кандидаты в президенты от Республиканской партии.

В конце января Трамп увеличил преимущество над Байденом в общенациональном опросе, участники которого рассказали, за кого голосовали бы на грядущих президентских выборах.

Вероятно, Трамп нарастил поддержку на фоне удачных результатов праймериз в Айове и Нью-Гемпшире.