Трамп победил на праймериз в Нью-Гэмпшире, Хейли обещает продолжать борьбу

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные телеканалом CNN, сообщает "Европейская правда".

После подсчета 89% ожидаемых голосов Трамп получил 54,6% поддержки проголосовавших избирателей.

Его единственной соперницей осталась бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли – она получила 43,2%.

После победы Трамп выступил с речью, в которой резко раскритиковал Хейли.

Он сказал, что экс-губернатор "провела очень плохую ночь".

"На самом деле она справилась очень плохо. Губернатор сказала, что она победит... Затем она потерпела поражение", – отметил Трамп.

В то же время Хейли поздравила Трампа с победой, но настояла на том, что она остается в гонке.

"Нью-Гэмпшир – первый в стране. Он не последний в стране. Эта гонка далека от завершения. Впереди еще десятки штатов. И следующим будет мой любимый штат Южная Каролина", – подчеркнула она.

Напомним, Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

Перед праймериз в Нью-Гэмпшире губернатор Флориды Рон Десантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии.

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