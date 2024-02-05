В Сенате США обнародовали проект бюджета для Украины, могут проголосовать на этой неделе

В воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что первое голосование по законопроекту состоится не позднее среды, но оно сталкивается с оппозицией по обе стороны прохода.

Кроме $20,2 млрд на безопасность южной границы, законопроект включает $60 млрд на поддержку Украины в войне с Россией, $14,1 млрд на помощь Израилю в сфере безопасности, $2,4 млрд на Центральное командование США и конфликт в Красном море, а также $4,8 млрд на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, которые столкнулись с агрессией со стороны Китая.

Из текста законопроекта следует, что его украинская часть предусматривает $13.7 млрд по программе USAI (Ukrainian Security Assistance Initiative), по которой Украине закупают оружие, как в США, так в других странах; $13.4 млрд на ремонт, замену и закупку нового оружия для Украины, а также пополнение своих складов и запасов партнеров; $5. 6 млрд на закупку снарядов; $1.6 млрд по программе FMF (используется для тренингов, оборудования, помощи нашим партнерам); $7.9 for direct budget support – прямые вливания в украинский бюджет (было 11,8 млрд в первоочередном варианте).

Как пояснила народный депутат Александра Устинова, теперь, если в Сенате найдут 60 голосов (51 демократ и 49 республиканцев), то этот же пакет должна проголосовать Палата представителей.

"Надеюсь, в Сенате голоса найдут, или бы текст не обнародовали. Поэтому фактически все будет зависеть от 1 человека – спикера Джонсона, который единственный может вынести пакет на голосование в Хаусе (Палата представителей, – ред.). Если вынесет – голоса точно будут, но он за это может поплатиться креслом, как и свой предшественник", – написала она на своей странице в Facebook.

"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение", – заявил президент Джо Байден, также высоко оценив миграционные меры, предусмотренные законопроектом, на переговоры по которому ушли месяцы.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что документ "умрет по прибытию", если попадет в его палату.

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", – заявил он.

Среди демократов тоже не все довольны законопроектом. Некоторые прогрессивные демократы возмущены тем, что он не дает возможности получить гражданство 11 миллионам нелегальных мигрантов, которые живут в США уже много лет, включая иммигрантов, которые были ввезены в страну еще детьми.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине. В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.